Отмечается, что сегодня последний день оплаты 100 млн долларов по внешнему долгу РФ.

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив назвал три причины, "почему сегодня Путин обстреливал Украину".

"США, Канада, Великобритания и Япония запретили импорт российского золота - это минус 15 млрд долларов в год из бюджета", - написал Андрусив в Facebook.

Второй причиной, по его мнению, является тот факт, что Борис Джонсон пообещал сегодня надавить на Макрона и Шольца, чтобы отговорить их от навязывания Украине "плохого мира" и после утреннего обстрела у Макрона и Шольца поубавилось аргументов для своей позиции.

"Сегодня последний день оплаты 100 млн долларов по внешнему долгу РФ", - добавил также Андрусив.

Напомним, удар по Киеву осуществлялся Россией высокоточными ракетами из района Каспийского моря. Для сегодняшнего удара по Киевщине противник применил стратегическую авиацию. Ракета Х-101 – является самой высокоточной и самой дорогой ракетой, которая есть на вооружении РФ.

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