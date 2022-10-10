В Киеве восстановлено движение поездов на всех линиях метрополитена.
Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.
"Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена возобновлено", - отметил он.
Также, по словам Кличко, возобновил работу пересадочный узел "Театральная" – "Золотые ворота".
"Призываю жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения! Без острой нужды не ехать сегодня в город", - призвал мэр.
Он напомнил, что подземные станции метро работают и как укрытия.
Удары по Киеву что известно
Утром, 10 октября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Зафиксированы прилеты в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах.
Согласно обновленным данным спасателей, по состоянию на 11:46 утра было известно о 5 погибших и 32 раненых.
Есть повреждения автотранспорта, гражданской и критической инфраструктуры.
Всего в понедельник утром враг выпустил по украинским областям 83 ракеты из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. 43 ракеты сбили украинские силы ПВО.
Оккупанты также пустили 17 иранских дронов-камикадзе из Крыма и Беларуси. Три БПЛА "приземлили" над Одессой.