Также возобновил работу пересадочный узел "Театральная" – "Золотые ворота".

В Киеве восстановлено движение поездов на всех линиях метрополитена.

Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

"Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена возобновлено", - отметил он.

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Также, по словам Кличко, возобновил работу пересадочный узел "Театральная" – "Золотые ворота".

"Призываю жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения! Без острой нужды не ехать сегодня в город", - призвал мэр.

Он напомнил, что подземные станции метро работают и как укрытия.

Удары по Киеву что известно

Утром, 10 октября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Зафиксированы прилеты в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах.

Согласно обновленным данным спасателей, по состоянию на 11:46 утра было известно о 5 погибших и 32 раненых.

Есть повреждения автотранспорта, гражданской и критической инфраструктуры.

Всего в понедельник утром враг выпустил по украинским областям 83 ракеты из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. 43 ракеты сбили украинские силы ПВО.

Оккупанты также пустили 17 иранских дронов-камикадзе из Крыма и Беларуси. Три БПЛА "приземлили" над Одессой.

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