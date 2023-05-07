6 мая состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулся Евгений Чуднецов.

Среди освобожденных из плена 45 защитников и защитниц "Азовстали" присутствует Евгений Чуднецов (прозвище - "Чудик"), который уже был в российском плену еще до начала полномасштабного вторжения России.

Евгений родился в Макеевке, он воин полка "Азов". Впервые Чуднецов попал в плен 14 февраля 2015 года во время боев у Широкино. Его удерживали на территории так называемой "ДНР" и именно там местные "прокуроры" требовали казнить бойца "Азова". Евгения приговорили к 30 годам колонии, но, к счастью, в 2017 году украинца обменяли.

"Я был квинтэссенцией мирового зла: из добробата, местный, с татуировкой трезубца. Я готов был еще сидеть в плену "ДНР", лишь бы Россия пала!", - объяснял Евгений.

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После начала широкомасштабного наступления РФ 24 февраля 2022 года Евгений встал на защиту Украины и оборонял "Азовсталь" в Мариуполе. Он снова попал в плен и только в начале мая 2023 года был освобожден.

Обмен пленными - последние новости

26 апреля домой вернули 42 украинских военных и двух гражданских. Среди освобожденных были раненые, которых враг пытал в плену. Также - двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена.

Всего с РФ обменяно более 2 тысяч человек, отмечал начальник ГУР Кирилл Буданов. "По состоянию на сейчас уже обменяно более 2 200 человек. Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время", - говорил Буданов.

Ранее сообщалось, что ВСУ второй раз взяли в плен двух оккупантов, которых только обменяли и вернули России.

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