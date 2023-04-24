Из плена освобождены тысячи человек, отметил глава ГУР МО.

Украинская сторона приближается к тому, чтобы с РФ был проведен обмен пленными в формате "всех на всех".

Уже обменяно более 2 тысяч человек, сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны нашего государства Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина". "Да, мы в принципе приближаемся к этому (к обмену в формате "всех на всех" - Ред.)... По состоянию на сейчас уже обменяно более 2 200 человек. Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время", - отметил собеседник.

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18 апреля уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что пропавшими без вести считают около семи тысяч граждан Украины. По его данным, обычно около 60-65% лиц из тех, которые считаются без вести пропавшими, находятся в плену.

Напомним, 10 апреля стало известно о еще одном большом обмене пленными - на Родину вернули 100 граждан, в частности, защитников Гостомеля и Мариуполя.

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