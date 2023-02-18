По его мнению, это произошло из-за того, что Россия кидает всех имеющихся военных на фронт.

ВСУ во второй раз взяли в плен двоих оккупантов, которых только обменяли и вернули России.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его мнению, в РФ ведется "безумное доукомплектование живой силой".

"У нас зафиксированы двое военных российской армии, Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вальяшин. Они были в плену, их вернули, и они во второй раз попали в плен. Это показатель того, что даже тех, кого они возвращают, они сразу отправляют на фронт. Там безумное доукомплектование живой силой, и они всех пытаются сразу отправить на передовую", — отметил омбудсмен.

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Обмен пленными

Украинский омбудсмен ранее рассказывал, что российская сторона отказывается от обмена по принципу "всех на всех".

По данным ГУР, Россия также периодически срывает уже согласованные раунды обмена пленными, чтобы психологически давить на Украину.

Последний обмен пленными произошел 16 февраля - освободили 100 военных и одного гражданского. В ОП заявили, что большое количество освобожденных героев получило ранения различного типа тяжести. Соответствующие организации продолжают работать над возвращением остальных военнопленных из российской неволи.

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