Ночь в Одесской области прошла без обстрелов.

В настоящее время в акватории Черного моря в боевой готовности находятся как минимум два носителя крылатых ракет типа "Калибр", суммарный залп которых составляет до 16 ракет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что в Одессе и Одесской области остается очень высокой вероятность ракетных ударов со стороны российских оккупантов.

"Очень высокой остается вероятность нанесения ракетных ударов по городу и области. Не пренебрегайте правилами безопасности", - подчеркнул Братчук.

Также он сообщил, что ночь в регионе прошла без обстрелов. Тем не менее, в настоящее время в акватории Черного моря в боевой готовности находятся как минимум два носителя крылатых ракет типа "Калибр", суммарный залп до 16 ракет.

Братчук добавил, что объявленные Россией так называемые гуманитарные коридоры для гражданского судоходства являются манипуляциями, поскольку сами же оккупанты продолжают игнорировать нормы международного морского права.

"Корабельное группировки Российской Федерации продолжает блокировать гражданское судоходство в акватории Черного и Азовского морей, сделав их зоной боевых действий... Россия не может быть гарантом безопасности, так как с первого дня полномасштабного вторжения в Украину обстреливает гражданские иностранные суда", - заявил Братчук.

Он подчеркнул, что российским оккупантам верить нельзя, так как они постоянно пренебрегают международным морским правом.

Как сообщал УНИАН, по информации Оперативного командования "Юг", в Черном море пять российских кораблей продолжают блокировать судоходство. Также с этих судов враг может наносить ракетные удары по территории Украины.

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