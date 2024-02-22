В то же время захватчики терроризируют украинцев десятками беспилотниками со взрывчаткой, ранены трое гражданских и шесть полицейских.

На одном из направлений, благодаря действиям украинских защитников, поубавилось на более 130 российских военных, 13 фортификационных сооружений, шесть пушек, 12 автомобилей и тому подобное.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, враг не оставляет намерения выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левом берегу Днепра. В частности, за минувшие боевые сутки (по состоянию на 7.00) противник совершил четыре штурма, но, понеся потери в живой силе, отошел на свои исходные позиции.

"Наши воины продолжают мероприятия по содержанию и расширению плацдарма, и наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - отмечают в ВСУ.

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В частности, за минувшие сутки получено подтверждение о том, что на левом берегу ликвидированы 133 оккупанта, шесть пушек, реактивная система залпового огня "Град", два миномета, два БпЛА - ударный "Ланцет" и разведывательный "Zala".

Также уничтожены две вражеские лодки, наземная станция управления артиллерией, 12 единиц автобронетехники, 13 фортификационных сооружений, узел связи и полевой склад боеприпасов.

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны и прибегают к применению авиации.

"В течение боевых суток враг дважды атаковал с воздуха Чернобаевку: ракетами неустановленного типа, и управляемой авиабомбой. Под вечер, с самолета тактической авиации враг направил управляемую ракету Х-31П в направлении Одесской области, которая потеряла свою боевую способность в воздухе", - рассказали военные.

Не прекращается и дроновый террор населения прифронтовых регионов Херсонщины и Николаевщины. В частности, враг применил 66 FPV-дронов, 27 ударных БПЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 22 осколочных боеприпаса. Ранены три гражданских лица и 6 сотрудников полиции. Повреждены полтора десятка частных и несколько многоквартирных домов, админздания, гаражи, складские помещения и автомобили.

Кроме того, оккупанты семь раз ударили из артиллерии по Херсону, били по населенным пунктам на правобережье Херсонщины и прибрежным районам Николаевщины. Среди них - Станислав, Михайловка, Антоновка, Ивановка, Зеленовка, Дудчане, Осокоровка, Белозерка, Токаровка и Дмитровка Куцурубской общины. Во время артиллерийских обстрелов повреждены админздание, частные и многоквартирные дома, гаражи, сотовая башня и газопровод.

По данным Сил обороны пока на боевом дежурстве находится лишь три вражеских корабля: два – в Черном море и один – в Азовском. Российские ракетоносители заведены в пункты базирования.

Потери России в Украине: последние новости

По данным Генштаба Вооруженных Сил, с начала полномасштабного вторжения российская оккупационная армия уже потеряла около 407 240 человек.

Также сообщалось о мощном ударе по полигону РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области, в результате атаки ликвидировано до 60 российских оккупантов.

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