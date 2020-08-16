Не выдержал издевательств: на Донбассе снайпер боевиков сдался украинским военным
20:42, 16 августа 2020Война
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У задержанного обнаружили военный билет так называемой «ЛНР», небольшую сумму средств в российской валюте и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.
Снайпер боевиков заявил о произволе и издевательствах / фото УНИАН
Украинские военные в районе проведения операции Объединенных сил задержали снайпера боевиков.
Читайте такжеПеремирие на Донбассе: сутки в зоне ООС прошли без вражеских обстреловОб этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.
У мужчины обнаружили военный билет так называемой «ЛНР», небольшую сумму средств в российской валюте и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.
«Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины», - говорится в сообщении.
Ситуация на Донбассе
- Двадцатые сутки подряд, с тех пор объявлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
- Также в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, саперы ГСЧС разминировали около 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 47 найденных взрывоопасных предметов.
- Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.
- За минувшие сутки они осуществляли работы на 22 объектах и полностью отремонтировали один из них.
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