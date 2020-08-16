Не выдержал издевательств: на Донбассе снайпер боевиков сдался украинским военным

У задержанного обнаружили военный билет так называемой «ЛНР», небольшую сумму средств в российской валюте и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Украинские военные в районе проведения операции Объединенных сил задержали снайпера боевиков.

Читайте такжеПеремирие на Донбассе: сутки в зоне ООС прошли без вражеских обстреловОб этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

У мужчины обнаружили военный билет так называемой «ЛНР», небольшую сумму средств в российской валюте и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

«Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины», - говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе

Двадцатые сутки подряд, с тех пор объявлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, саперы ГСЧС разминировали около 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 47 найденных взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

За минувшие сутки они осуществляли работы на 22 объектах и полностью отремонтировали один из них.

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Автор: Светлана Закелова