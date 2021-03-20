Российско-оккупационные войска с начала суток 8 раз нарушили режим прекращения огня.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
По данным штаба, недалеко от населенного пункта Пивденне Донецкой области оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы еще и из стрелкового оружия.
«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя гранатометы различных систем. По позициям подразделений ООС в пригороде Лебединского оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сообщении.
В пресс-центре напомнили, что в результате вражеских обстрелов вблизи Шумов военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельные ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение.
«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК», - добавили в штабе.
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