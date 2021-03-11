Также сообщается, что оккупанты проводили оборудование своих позиций возле населенного пункта Калиново.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеОбострение на фронте: журналисты показали, что происходит в пригороде Донецка (видео)Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», в пригороде поселков Южное и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакино, Красногоровка и Марьинка оккупанты открывали прицельный огонь в направлении позиций Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Так 10 марта зафиксировано проведение инженерных работ по оборудованию позиций в направлении подразделений Вооруженных сил Украины на неподконтрольной Украине территории, в районе населенного пункта Калиново.

Украинской стороной СЦКК немедленно принимались меры по пресечению нарушений, предусмотренных координационным механизмом.

По состоянию на 7 часов утра, 11 марта, обстрелы не зафиксированы. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами.

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Автор: Ирина Погорелая