Для России самое опасное - это единство нашей страны, отметил медик.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время войны с Украиной по отношению к русскоговорящим городам ведет себя, как обиженный дурачок.

Для РФ самым опасным является единство украинского государства, рассказал доктор Евгений Комаровский в интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Мне кажется, что он (Путин - Ред.) ведет себя, как обиженный дурачок, которому отказала обиженная телка", - заявил медик.

Собеседник добавил, что сейчас информационные технологии направлены на то, чтобы между разными людьми не было единства.

"Самое опасное (для РФ - Ред.) - это единство Украины. Единство запада и востока, севера и юга, украиноязычных и русскоговорящих, православных и католиков и атеистов. Вот единство всех этих людей - это самое страшное, что может быть. Поэтому информационные технологии направлены на то, чтобы во все точки бить-бить и бить и стравливать запад с востоком, одних с другими и меряться писюнами и патриотизмом", - полагает собеседник.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину якобы для того, чтобы провести "спецоперацию" для "денацификации" и "демилитаризации".

Войска РФ обстреливали и военные, и гражданские объекты в разных населенных пунктах, в том числе в Херсоне, Николаеве и Мариуполе, где большая часть населения русскоговорящая. Только в одном Мариуполе из-за оккупантов погибли более 20 тысяч человек.

Справка УНИАН. Агрессия РФ против Украины началась в 2014 году - после того, как в нашей стране в результате Революции достоинства был свергнут пророссийский президент Виктор Янукович. Янукович сбежал в Россию и попросил Владимира Путина ввести войска на украинскую территорию.

В том же году РФ захватила украинский Крым и вторглась на часть Донбасса.

Украина решила разорвать тесные отношения с российской стороной и взяла курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

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