Николай Олещук заявил, что российская пропаганда направила поток фейков на внешнюю аудиторию.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук прокомментировал падение ИЛ-76 в Белгородской области. Он отметил, что Воздушные силы ВСУ могут бить врага там, где он этого не ожидает.

"Воздушные силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле. Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены. У нас появляется все большее количество инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает", - написал командующий в Telegram.

При это он указал, что 24 января российская пропаганда направила поток фейков на внешнюю аудиторию, чтобы дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.

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"Цель очевидна – они хотят снизить международную поддержку нашего государства. Не выйдет. Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора", - объяснил Олещук.

Крушение Ил-76 в России - главные новости

24 января появилась информация, что в РФ потерпел крушение транспортник. Сообщалось, что борт мог упасть возле хутора Кривого. В Минобороны РФ сразу же заявили, что на борту находились украинские военнопленные. Украинская сторона эти сведения не подтвердила.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что россияне "играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества". По его словам, Киев будет настаивать на проведении международного расследования крушения самолета.

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