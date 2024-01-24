Они вместе снимались в "Слуге народа".

Актриса Анастасия Карпенко вместе с Владимиром Зеленским снималась в сериале "Слуга народа", премьера которого состоялась еще задолго до президентских выборов, на которых он победил.

Тот период Карпенко вспоминает с теплом и восхищением. В интервью "Обозревателю" она рассказала, что экс-актер, а ныне президент Украины, Владимир Зеленский относился к коллегам как к своей семье, а не просто актерам.

Кроме того, Карпенко восторгается тем, что Зеленский делал любую работу, а также всегда был очень вежливым.

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"У меня положительные впечатления: от знакомства, от общения. Владимир – искренний и открытый, простой в общении со всеми цехами кинопроизводства. С уважением относился к людям любой профессии: будь ты монтировщик или актер. Я на это смотрела – и честно, была в восторге. От простоты, неравнодушия, профессионализма. У него не было такого, что это не моя работа, не буду браться. Занимался абсолютно всем, быстро решал любые вопросы", - поделилась актриса.

Напомним, ранее первая леди Украины честно призналась, как изменился ее муж за время войны.

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