При этом авиационное прикрытие Украине необходимо не только в военное время, но и в мирное.

Украине для защиты своего неба необходимо до двух сотен многоцелевых бортов с заменой морально и физически устаревших советских самолетов различных типов.

Как заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире французского телеканала La Chaîne Info и в комментарии "Украинской правде".

Украина нуждается в авиационном прикрытии как в военное, так и в мирное время. Сейчас авиационная группировка оккупантов, сосредоточенная на четырех десятках аэродромов в РФ, Беларуси и оккупированных территориях, в пять-шесть раз превосходит украинскую авиацию по количеству боевых машин.

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"Плюс мы уступаем в технологиях. Поэтому потребность есть серьезная. Необходимо создать до 5 бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет, сейчас определяется... Понятно, что мы не сможем получить все и сразу, но поэтапный переход на новый многоцелевой самолет – это требование времени. На нынешнее время наибольшим вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов является именно F-16, потому что на это есть определенные объективные причины. И это не единоличное решение, ведутся постоянные консультации с партнерами", - отметил Игнат.

По его словам, очевидно, что Украине не предоставят все и сразу. Сначала будет несколько авиационных подразделений-эскадрилий. Необходимо подготовить летный состав, авиационных инженеров и аэродромную инфраструктуру к переходу на новые самолеты и сопутствующее оборудование.

Следующим этапом станет формирование авиационных бригад. Предполагается, что их может быть до пяти, каждая из которых будет включать до 3 эскадрилий. Полное перевооружение и замещение старой советской техники требует до двух сотен бортов.

Теперь Воздушные силы Украины насчитывают 11 бригад (1– учебная, 3 – транспортные, одна – штурмовая, одна – бомбардировочная и 5 истребительных). Самый новый самолет (Су-27) воздушные силы получили на вооружение аж в 1991 году.

Игнат отметил, что такая реформа Воздушных сил предусматривалась еще задолго до вторжения России. По его словам, самолет F-16 имеет широкий спектр средств поражения: может наносить удары как по наземным целям (склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, укрепрайоны, бронетехника противника), так и поражать все виды аэродинамических целей (ракеты, самолеты, вертолеты и дроны-камикадзе).

Преимущество в воздухе откроет украинским силам путь к проведению наземных операций, в частности по деоккупации территорий.

Игнат добавил, что прогнозировать сроки поставок F-16 некорректно пока. Впрочем, украинские пилоты и другие специалисты готовы к обучению.

F-16 для Украины: что известно

Украина неоднократно призывала союзников передать истребители F-16 для борьбы с русскими захватчиками. Впрочем, пока боевые истребители входят в список вооружения, которое не удается "разблокировать".

Вчера президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал журналистам, что они не будут передавать Украине истребители. В Белом доме его позицию поддержали.

В то же время Нидерланды заявили о готовности рассмотреть возможность поставок F-16 если Украина обратится с такой просьбой. О такой готовность также заявили в Польше. Условием для этого является разрешение США.

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