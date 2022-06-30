По словам эксперта, Украине для этого нужны дальнобойные ракеты.

Вооруженные силы могли бы нанести удар по Крымскому мосту при помощи артиллерийской ракетной системой HIMARS. Однако в настоящее время такой вариант не представляется возможным, считает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Об этом он сказал в комментарии "Обозревателю".

"Это было бы реально, если бы нам вместе с HIMARS дали еще и ракеты. А ракет пока нет. Нам дают управляемые снаряды с дальностью до 80 км, но это не 300 км, которые может дать оперативно-тактическая ракета, которая может входить в боекомплект. Такого оружия мы пока не получили", - объяснил эксперт.

По его словам, HIMARS может стрелять неуправляемыми ракетами на расстояние 30-40 км. Также, система стреляет управляемыми реактивными снарядами на 80 км. "Но вместо этих пакетов может заряжаться одна оперативно-тактическая ракета - у нее дальность 300 км", - добавил Сунгуровский.

Перспективы удара по Крымскому мосту

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост. В Кремле углядели в его заявлении "анонс теракта". Спикер Путина Песков заявил, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в настоящее время у Украины нет возможности уничтожить мост. Также Арестович утверждает, что у ВСУ есть "более жирные цели".

Недавно украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста.