Глава государства предупредил, что если Украине придется выбивать оккупантов с наших территорий силой, то никаких переговоров с РФ не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что если российские захватчики не выведут войска из Украины без боя, то с ними не о чем говорить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором приняли участие 47 государств и организаций.

Глава государства напомнил, что в предложенной Украиной формуле мира отражена конкретная последовательность действий, которая "однозначно приведет к окончанию войны", потому что Украина стремится к миру.

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Зеленский подчеркнул, что "дипломатический формат" между РФ и Украиной возможен только в случае полного добровольного вывода вражеских войск с нашей территории, ведь за стол переговоров Киев готов садиться только с порядочными государствами.

"А если мы будем силой выбивать их всех до конца - то с такими людьми не о чем говорить в целом. Потому что мы потеряем людей. Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированными, нерукопожатными", - подчеркнул Зеленский.

Украинцы против переговоров с Россией

Как сообщал УНИАН, ранее в офисе президента назвали условия для начала мирных переговоров с Россией - вывода войск и восстановления территориальной целостности Украины в пределах границ по состоянию на 1991 год.

Сейчас более 70% украинцев считают, что Украине не нужно начинать переговоры с Россией для достижения мира. Соответствующий опрос провел Центр Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года.

Это свидетельствует о том, что желание вести мирный диалог с Россией среди украинцев угасает, ведь еще по состоянию на сентябрь-октябрь 2022 года такого мнения придерживались на 13% меньше украинцев.

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