Сейчас у РФ есть задача за 1-2 месяца "отжать" максимум удобных и выгодных позиций, отметил эксперт.

Россияне сейчас на максимуме своих возможностей на фронте, а со стороны Украины возможности только начинают разворачиваться, сказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью на Radio NV.

"По очень многим признакам, которые складываются в общую картину, мне кажется, что россияне сейчас на максимуме своих возможностей. И это хорошая новость. Такие максимумы обострения на фронте мы уже видели и пережили, причем в значительно худших условиях, чем сегодня. Мы переживали вполне сопоставимые масштабы их давления, еще и при условии - до того, как Конгресс США разблокировал помощь", - отметил Дикий, уточнив, что имеет в виду события на фронте, в частности, в начале этого года.

Бывший военный отметил, что украинские Силы обороны тогда были в "глухой обороне", но все равно выдержали наступление.

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"У россиян есть пословица "русские долго запрягают, но быстро едут". Мне кажется, что все выглядит ровно наоборот: они как раз запрягли довольно быстро. И мобилизацию провели еще осенью 2022 и с начала 2023 перевели всю экономику на военные рельсы. Но вот они запрягли, погнали и вышли на максимум своих возможностей, вышли на то плато, где дальше некуда расти", - сказал Дикий.

"Товарищ" Ын не поможет

Он заметил, что пока Китай "не откроет свои закрома", россиянам особо наращивать нечего ни по людям, ни, тем более, по технике и БК. Также Северная Корея, по словам эксперта, не многим может помогать, потому что ее возможности не безграничны.

"Ким на самом деле уже очень много сделал - миллионы снарядов на дороге не валяются... Не думаю, что "товарищ" Ын может очень сильно помочь "товарищу" Пу. Просто физически не сильно есть чем. Что-то еще досыплет, но это совершенно не то же самое, чем может помочь Китай, это просто несопоставимо", - отметил Дикий.

Таким образом, по словам эксперта, РФ сейчас на максимуме возможностей.

"А наши союзники, наоборот, оказались теми, кто очень медленно запрягает, но кажется таки позапрягали... Сейчас наши западные союзники по-настоящему только начинают "ехать". А мы, вообще, только начинаем запрягать. И это определяет общую ситуацию. То есть россияне действительно прут, действительно давят, но они уже достигли максимум своих возможностей, и они сами это знают и понимают. А с нашей стороны возможности только начинают разворачиваться - это касается и поставок от союзников, и собственно мобилизации, которая первые шаги только делает", - сказал военный эксперт.

Путин блефует

Дикий также прокомментировал заявление главы Кремля Владимира Путина перед Глобальным Саммитом мира о 4 областях Украины.

"Оно показалось таким дерзким ультиматумом, по форме оно так и выглядело, а на самом деле это крик: "Давайте договариваться"... Возможно, Путин сумасшедший, но он точно не дурак. Сильной стороной этого старого КГБ-шника всегда было держать покер-фейс при очень плохой игре и уметь блефовать. И вот это его заявление о 4 областях - это как раз показатель очень плохой игры, это очень характерный для него дерзкий блеф, на который десятилетиями, к сожалению, велся Запад", - отметил Дикий.

По его словам, российской армии сейчас ставится задача за 1-2 месяца, которые у них остались, пока они имеют еще преимущество, "отжать" максимум удобных и выгодных позиций для дальнейших переговоров о замораживании войны.

"Путин сейчас блефует. Он говорит: "Отдайте мне Херсон, Запорожье", но знает, что никто ему не отдаст. Но он хочет от наших партнеров услышать: "Никто вам не даст Запорожье, Херсон, но вот по нынешней линии давайте говорить". Это заявление о 4 областях - это предложение к торгу о заморозке по линии фронта", - сказал Дикий, отметив, что РФ планирует "на момент начала переговоров" уже выйти к админграницам Донецкой области и выйти на реку Оскол.

"Почему я говорю о месяце-двух, потому что месяц-два остался до прилета F-16 (в Украину)", - пояснил он.

Эксперт отметил, что россияне также понимают последствия от разрешений партнеров Украины бить западным оружием "за поребрик".

"Это то, чего мы ждали 2,5 года. Это изменение не само по себе. Оно означает, что изменилось видение, как вообще надо общаться с рашкой. Это означает, что до наших союзников наконец доходит, что любая дипломатия с Россией возможна только тогда, когда она в военном смысле имеет жесткое поражение", - прокомментировал Дикий.

Новости с фронта - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан прогнозирует, что в ближайшее время враг усилит давление на некоторых направлениях. По его словам, россияне подтягивают резервы вдоль всего восточного фронта.

Он отметил, что основной задачей оккупантов остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. По Луганскому фронту россияне будут пытаться выйти на левый берег Оскольского водохранилища, рек Оскол и Северский Донец. По его предположению, в течение нескольких месяцев враг будет прорываться на Купянском направлении, под ударом Боровая и Лиман.

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