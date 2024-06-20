Свитан прогнозирует, что в ближайшее время враг усилит давление на некоторых направлениях.

Российские оккупационные войска планируют вести основные боевые действия на восточном направлении – захватчики задействовали там подготовленные резервы. При этом некоторые части в бою не применялись, а находились вне зоны поражения основных средств, которые есть на вооружении у Украины.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне подтягивают резервы вдоль всего восточного фронта.

"Начиная от Старомайорского, Времевского выступа, Угледара, Донецка, Горловки, Бахмута. Далее район Лисичанска вплоть до Купянска. Более 200 километров фронта. Это не широкомасштабная операция. Фрагментами по 7, 10 километров по ширине фронта от Старомайорского до Купянска россияне сейчас размещаются", – подчеркнул он.

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Свитан прогнозирует, что в ближайшее время враг усилит давление на некоторых направлениях. Основной задачей оккупантов остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что по Луганскому фронту россияне будут пытаться выйти на левый берег Оскольского водохранилища, рек Оскол и Северский Донец.

"То есть под ударами Купянское направление, Боровая и Лиман. Действительно это так называемая летняя военная кампания российская, где они пытаются двигаться. В течение нескольких месяцев будут работать на этом направлении. Параллельно с этим они будут пытаться развивать, допустим, оперативные операции, отвлекая наши части на другие участки фронта", – говорит Роман Свитан.

По его словам, для этого враг может использовать левый берег Днепра, Запорожское направление в районе Работино, Васильевки, и, в частности, Харьковское направление, где идут бои в районе Липцев и Волчанска.

Война в Украине: ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 19 июня, по состоянию на 22:00 произошло 122 боевых столкновения. Отмечалось, что значительно активизировал свои усилия враг на Краматорском направлении. При поддержке авиации российские оккупанты 17 раз штурмовали позиции наших защитников из района Бахмута.

На Покровском направлении российские войска сохраняют высокую активность. Количество боестолкновений возросло до 43. На Торецком направлении оккупанты совершили шесть попыток прорвать оборонительные рубежи наших защитников восточнее Северного.

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