Наибольшую активность захватчики проявляют на Покровском и Краматорском направлениях.

На Лиманском направлении Вооруженные силы Украины жестко остановили российских оккупантов в районе Невского.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, с начала суток количество боевых столкновений уже возросло до 58. Сейчас половина из них продолжаются почти вдоль всей линии фронта. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском и Краматорском направлениях, Силы обороны сдерживают вражеские атаки.

Отмечается, что от артиллерийских обстрелов с территории России продолжает страдать приграничье Черниговской и Сумской областей. Так, с начала суток из артиллерии враг бил, в частности с направлений Забрамы (Россия), Тьоткино (Россия) и Черноземного городка (Россия).

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Также российский агрессор со своей территории продолжает бомбить Харьковскую область: с направления Белгорода (Россия) враг нанес два удара с использованием четырех управляемых авиационных бомб по Липцам и Нескучному и сбросил две авиабомбы на Волчанск. В районе села Тихое, что недалеко от этого города, была отражена одна вражеская атака.

В Генштабе сообщили, что на Купянском направлении сейчас продолжаются семь боевых столкновений в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного. Два штурмовых действия врага уже отбиты.

"На Лиманском направлении наши защитники жестко остановили врага в районе Невского. Возле Сергеевки оккупанты продолжают атаковать", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении враг концентрирует усилия неподалеку Калиновки и Часового Яра. Семь попыток потеснить наши подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу; шесть боестолкновений продолжаются вблизи Клещеевки, Нового, Торецка и Ивановского.

"На Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 19 раз пытались улучшить тактическое положение в районах Новоалександровки, Александрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоселовки Первой. 11 вражеских атак украинские воины успешно отбили, восемь - еще продолжаются. Наиболее активен враг возле Новоалександровки", - отметили в Генштабе.

Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили уже восемь наступательных действий российских войск. Вблизи Красногоровки и Паросковеевки три боестолкновения еще продолжаются.

Ситуация на фронте: последние новости

По словам офицера отделения разведки бригады "Рубеж", захватчики хотят перебросить на Харьковщину дополнительные подразделения. Он добавил, что россияне постоянно корректируют собственную тактику ведения боевых действий.

Между тем Соединенные Штаты Америки сообщили, что они позволили бить по российской территории не только из Харьковской, но и из Сумской областей.

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