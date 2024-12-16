Аналитики отметили, что в опубликованных данных западное издание без объяснений объединило дела о дезертирстве и самовольном оставлении части.

Издание Financial Times со ссылкой на данные Офиса генпрокурора, обнародовало материал, в котором говорилось, что за 10 месяцев в Украине зафиксировали 60 тыс. дезертиров. Однако, по подсчетам сервиса Опендатабот, количество дел, открытых по ст. 408 Уголовного кодекса, на самом деле почти втрое меньше.

Аналитики Опендатабот отметили, что в опубликованных данных западное издание без объяснений объединило дела о дезертирстве (ст. 408 Уголовного кодекса) и самовольном оставлении части (ст. 407 Уголовного кодекса).

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По информации Опендатабот, на самом деле в течение десяти месяцев этого года в Украине было открыто 19 922 уголовных производства по дезертирству. Количество таких случаев значительно возросло по сравнению с прошлым годом - в 3,7 раза, но подозрения вручены только в 3% дел, а до рассмотрения в суде дошло лишь 1,3%.

Как пояснили в Опендатабот, в течение этого года в Украине открыто 41 950 уголовных производств по статье о самовольном оставлении части, что вдвое превышает количество дел за дезертирство. По сравнению с прошлым годом количество таких дел выросло в 3,3 раза. Расследования по ст. 407 проводятся эффективнее: подозрения объявлены в 13% дел, а до суда дошло 7%.

Аналитики признали, что сложение этих двух показателей может составить в сумме то число, которое привело Financial Times. Однако, по мнению юристов, это является грубой ошибкой, поскольку дезертирство, в отличие от СОЧ, означает, что военный не собирается возвращаться на службу.

Дезертирство, в отличие от СОЧ, является особо тяжким военным преступлением и наказывается лишением свободы до 12 лет.

СОЧ и дезертирство в Украине

Закон о возвращении из самовольного оставления части не сможет решить эту проблему, заявили в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Заместитель командира бригады Максим Жорин отметил, что хочется надеяться, что есть "понимание - закон о возвращении СОЧ не является решением проблемы СОЧ".

Он отметил, что когда пишут о количестве тех, кто уже вернулся сейчас в армию, то учитывают цифры новых СОЧ, которые решили воспользоваться такой возможностью именно благодаря этому закону.

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