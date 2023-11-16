На фоне авиационного затишья враг активизировал артиллерию.

На одном из направлений ВСУ ликвидировали четыре десятка российских захватчиков. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, сейчас на этом направлении признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, продолжается контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами.

В частности, стало известно, что на юге за минувшие сутки уничтожено 40 оккупантов. Ликвидированы две вражеские пушки, два БТР 80/82А, три единицы автомобильной техники и три наблюдательных пункта.

Сейчас в Черном и Азовском морях на боевом дежурстве по одному кораблю российских захватчиков. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

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Отмечается, что в течение суток (с 7:00 до 7:00) ракетных и авиационных ударов не было. В то же время была атака дронами.

"Во время ночной Дроновой атаки в нашей зоне ответственности уничтожен один БпЛА типа "Shahed-131/136" во время пролета через Николаевскую область. Также Оккупанты сбросили с БпЛА 13 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Золотая Балка, Новоберислав, Антоновка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на фоне авиационного затишья минувших суток враг активизировал артиллерию. Зафиксировано 13 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины. По Херсону били 9 раз, обстреляны Антоновка Осокоровка, Саблуковка. В результате обстрелов повреждены две многоэтажки, несколько частных домов, здание школы, четыре маршрутных автобуса.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал УНИАН, накануне украинские защитники на юге ликвидировали почти полсотни оккупантов, уничтожили 12 орудий, семь единиц автобронетехники, склад боеприпасов и наблюдательный пункт. По прифронтовым территориям Херсонщины тактическая авиация противника направляла 12управляемых авиабомб. Бывало атакованы Берислав и Новоберислав. Поврежден хлебозавод. Также оккупанты нанесли 4 удара FPV-дронами и сбросили с БПЛА других модификаций 14 осколочных боеприпасов по различным прибрежным населенным пунктам Херсонщины.

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