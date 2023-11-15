Украинские защитники ликвидировали на Левобережье почти полсотни оккупантов.

В ВСУ рассказали, к каким хитростям прибегает коварный враг, чтобы проверить направления будущих атак.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, вчера была долговременная воздушная тревога, которая была связана с полетом российского носителя "Кинжалов" МиГ-31К. Как только раздался "отбой", враг направил по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П. отмечается, что, к счастью, ракета попала в поле.

"Но это четкий сигнал о необходимости соблюдения мер безопасности во время тревог. Враг испытывает нас на прочность, выдержку и устойчивость. Предположительно промеряет направления будущих атак", - подчеркнули в Силах обороны.

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Также в течение суток противник нанес шесть авиационных ударов, применил управляемые авиационные ракеты Х-59 в направлении Кировоградщины и Криворожья. Одна ракета сбита, другая попала по открытой территории.

По прифронтовым территориям Херсонской области вражеская тактическая авиация продолжала направлять управляемые авиабомбы, их учтено 12 единицы. В частности, враг атаковал Берислав и Новоберислав. Поврежден хлебозавод. Также оккупанты нанесли 4 удара FPV-дронами и сбросили с БПЛА других модификаций 14 осколочных боеприпасов по различным прибрежным населенным пунктам Херсонской области.

"За минувшие сутки враг совершил 11 обстрелов населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей. По самому Херсону били 5 раз, обстреляны Осокоровка, Берислав, дорожное, гигантское, Садовое, Очаков. В результате обстрелов 5 гражданских ранены, повреждено многоэтажку и более полутора десятка частных домов, здание детского сада, прилегающие линии газо - и электроснабжения", - говорится в сообщении.

В Черном море сейчас находится один российский корабль, еще один - в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

"Море умеренно штормит. Вблизи Очакова сдетонировала выброшенная штормом на берег морская мина. Повреждены два административных здания", - рассказали в пресс-службе.

В то же время за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 47 оккупантов. Уничтожено 12 орудий, семь единиц автобронетехники, склад боеприпасов и наблюдательный пункт.

Ситуация на юге Украины - последние новости

На юге продолжаются маневры противника, ротация подразделений, налаживание попыток упорядочения логистики войск. в то же время контрбатарейные и другие меры Сил обороны на Левобережье, обеспечивают огневой контроль по основным направлениям движения врага и выбивания его с огневых позиций на расстояние от 3 до 8 км.

В частности, накануне было ликвидировано 23 оккупанта, уничтожено 8 пушек, три разведывательные БПЛА "Мерлин", два разведывательные БпЛА "Орлан-10", четыре FPV-дрона и тому подобное.

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