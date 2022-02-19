Депутаты попали под обстрел боевиков в ООС / фото t.me/ypaliychuk
Народные депутаты от "Слуги народа" попали под обстрел на одной из позиций украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил.
Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
"На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", - написала она.
Депутаты в ООС / фото t.me/ypaliychuk
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие народные депутаты от "СН" прибыли в зону проведения операции Объединенных сил.