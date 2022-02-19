Вместе с представителями зарубежных СМИ депутаты были эвакуированы в укрытие.

Народные депутаты от "Слуги народа" попали под обстрел на одной из позиций украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", - написала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие народные депутаты от "СН" прибыли в зону проведения операции Объединенных сил.

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