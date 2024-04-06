Казахи "сильно бзд*т, что они следующие", якобы сказал российский депутат.

Новой жертвой агрессии России может стать Казахстан.

Такое заявление якобы сделал депутат российской Государственной думы Андрей Гурулев, который имеет звание генерал-лейтенант. По сведениям Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", новую жертву РФ политик назвал в голосовом сообщении, которое отправил коллегам из комитета по обороне. Запись "слили" в сеть.

"Казахи, наглядевшись на Украину, сильно бзд*т, что они следующие. Просто бзд*т, бл*дь. Но они будут следующими, они сейчас довый*буются. В принципе, я думаю, решение уже есть", - заявил депутат.

Ранее стало известно, что один из крупнейших банков Казахстана - Halyk Bank, с конца февраля перестал обслуживать российские карты "Мир". Стоит отметить, что Казахстан считают дружественным к РФ государством.

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Напомним, в конце марта президент Владимир Зеленский предупредил, что российская агрессия может расшириться. По его словам, армия России может прийти в Европу. Украинский лидер подчеркнул, что "уже завтра" российские ракеты могут полететь в любую страну.

До этого президент Польши Анджей Дуда говорил, что российские оккупанты в 2026-2027 году могут совершить нападение на НАТО, поэтому государствам-членам этого военно-политического блока стоит срочно увеличить расходы на оборону.

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