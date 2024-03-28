"Уже завтра" ракеты могут полететь в любую страну, заявил президент Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и армия российского диктатора Владимира Путина может прийти в Европу.

Ракеты "уже завтра" могут полететь в любое государство, рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью CBS News. "Эта агрессия и армия Путина могут прийти в Европу, и тогда граждане США, солдаты США должны будут защищать Европу, потому что они члены НАТО", - предупредил украинский лидер.

По словам Зеленского, главарь россиян полон решимости "вернуть бывшему Советскому Союзу его имперскую славу и его географические границы". "80-е годы и конец 90-х - он (Путин, - Ред.) никогда этого не простит", - заявил президент, предположив, что его российский коллега испытывает затаенную обиду за крах мира, существовавшего до "холодной войны". "Он верит в это. Нам не нужно менять его мнение... Нам нужно его заменить", - полагает лидер украинцев.

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Напомним, в Евросоюзе уже не раз говорили о том, что есть угроза расширения агрессии России. По словам президента Польши Анджея Дуды, РФ может напасть на страны-члены НАТО уже в 2026-2027 году.

Когда закончится война между Россией и Украиной - прогнозы

Владимир Зеленский говорил, что точно никто не знает, когда завершится война с россиянами.

Немецкая газета Welt писала, что если государства Запада быстро не предоставят украинской стороне гораздо больше оружия, то нашей стране грозит "критическая фаза" в войне против РФ до сентября. По мнению журналистов, уже в 2024-м противостояние может быть приостановлено.