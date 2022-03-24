Фильтрационные лагеря, изъятие документов, бесчеловечное обращение – такие реалии, в которых сегодня оказались украинцы из-за оккупантов.

Русские оккупанты проводят массовые мероприятия по перемещению украинских граждан с оккупированных территорий в РФ.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, после прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ.

"В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности – Сахалин. Украинцам "предлагают" официальное трудоустройство через центры занятости. Те, кто соглашается, получают документы, которые запрещают выезд из российских регионов в течение двух лет", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что на сегодня подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы. С людьми работают сотрудники ФСБ РФ. Их цель - поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Далее людей переправляют в РФ, в частности в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.

Есть неопровержимые свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказания медицинской помощи. Отмечаются проблемы с обеспечением питанием.

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