Есть пострадавшие, информация о погибших уточняется.

На Луганщине оккупанты обстреляли Лисичанск. В небе над мирными городами летает вражеская авиация. Пострадали люди, некоторые дома подверглись разрушениям.

Об этом сообщает глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Так, россияне обстреляли Лисичанск. В городе объявлена воздушная тревога, летает вражеская авиация.

"Сегодня в первой половине дня один из районов Лисичанска попал под плотный огонь россиян. К сожалению, есть пострадавшие, подверглись разрушениям дома, информация по погибшим уточняется. Но сейчас призываю жителей области спрятаться в укрытие – в небе Луганщины вражеская авиация", - написал Гайдай.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ночь на 24 марта на Луганщине применили фосфорную бомбардировку. Под вражеский обстрел попало Рубежное и другие города области. Уже известно о четырех погибших, также россияне повредили и полностью разрушили немало домов.

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