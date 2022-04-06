Более 279 детей получили ранения различной степени тяжести.

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине продолжают гибнуть дети. По состоянию на утро 6 апреля погибло 167 детей.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По состоянию на утро 6 апреля более 446 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 167 детей погибли и более 279 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 78, Донецкой - 81, Харьковской - 64, Черниговской - 49, Николаевский - 39, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

В офисе Генпрокурора отмечают, что продолжается принудительный вывоз детей из Украины в Российскую Федерацию. В частности, из лечебного учреждения КНП "Областной детский костно-туберкулезный центр г. Мариуполь" военнослужащими РФ принудительно вывезено 12 детей, которые находились там на лечении. Также мать-воспитательница детского дома семейного типа вместе с ее 8 детьми-воспитанниками, 3 собственными детьми и 3 приемными принудительно вывезена из Мариуполя в российский город Саранск.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 927 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.

Война против Украины: