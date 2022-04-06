Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине продолжают гибнуть дети. По состоянию на утро 6 апреля погибло 167 детей.
Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.
"По состоянию на утро 6 апреля более 446 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 167 детей погибли и более 279 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в Киевской - 78, Донецкой - 81, Харьковской - 64, Черниговской - 49, Николаевский - 39, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.
В офисе Генпрокурора отмечают, что продолжается принудительный вывоз детей из Украины в Российскую Федерацию. В частности, из лечебного учреждения КНП "Областной детский костно-туберкулезный центр г. Мариуполь" военнослужащими РФ принудительно вывезено 12 детей, которые находились там на лечении. Также мать-воспитательница детского дома семейного типа вместе с ее 8 детьми-воспитанниками, 3 собственными детьми и 3 приемными принудительно вывезена из Мариуполя в российский город Саранск.
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 927 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.
- По официальным данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 5 апреля 2022 года, 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести.