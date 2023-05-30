Оккупанты пытаются найти помощников ВСУ.

Российские оккупанты ужесточили давление на жителей временно оккупированной части Херсонской области. В Скадовском районе россияне устроили массовые рейды, пытаясь найти местных жителей, которые помогают Силам обороны Украины.

"Противник усилил контрразведывательные мероприятия во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области. Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей. Проверяют личные документы и мобильные устройства", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook

Отмечается, что захватчики пытаются запугать местное население и найти тех, кто помогает Силам обороны Украины.

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Ситуация в Херсонской области - последние новости

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк 28 мая сообщила, что оккупационные "власти" продолжают бегство с временно захваченной территории Херсонской области и пытаются объехать Крымский мост, не доверяя его безопасности.

Она отметила, что оккупационная "администрация" Херсонской области перемещается вместе с главным гауляйтером области Владимиром Сальдо.

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