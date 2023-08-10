На временно оккупированном Крымском полуострове царит ожидание украинского наступления.
Такое заявление сделал руководитель "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко во время круглого стола в Military Media Center. Он выразил мнение, что смена настроения на полуострове началась прошлым летом после первых случаев "бавовны" на Сакском военном аэродроме.
"Крым сейчас переживает некоторые изменения в контексте оккупационных властей, наличия россиян, переехавших туда за эти десять лет, и традиционного (старшего) крымскотатарского населения", - пояснил аналитик.
Как отметил Клименко, люди на полуострове, ожидая возможного украинского наступления, понимают, что такое наступление может произойти. Также заметно, что часть россиян, переехавших в Крым, постепенно возвращается в свои дома в РФ, особенно семьи российских чиновников и военных.
"Наши люди ожидают наконец когда это произойдет. И в целом настроения там сейчас не очень хорошие"", – подчеркнул Клименко.
Ситуация в Крыму
Согласно открытым источникам, только летом на территории Крыма произошло почти 50 атак. Большинство из них были совершены беспилотниками, несколько – ракетами.
Кроме того, в последнее время на оккупированном полуострове регулярно "устают" стратегически важные для россиян мосты.