В последнее время на оккупированном полуострове серьезно участились случаи "бавовны".

На временно оккупированном Крымском полуострове царит ожидание украинского наступления.

Такое заявление сделал руководитель "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко во время круглого стола в Military Media Center. Он выразил мнение, что смена настроения на полуострове началась прошлым летом после первых случаев "бавовны" на Сакском военном аэродроме.

"Крым сейчас переживает некоторые изменения в контексте оккупационных властей, наличия россиян, переехавших туда за эти десять лет, и традиционного (старшего) крымскотатарского населения", - пояснил аналитик.

Видео дня

Как отметил Клименко, люди на полуострове, ожидая возможного украинского наступления, понимают, что такое наступление может произойти. Также заметно, что часть россиян, переехавших в Крым, постепенно возвращается в свои дома в РФ, особенно семьи российских чиновников и военных.

"Наши люди ожидают наконец когда это произойдет. И в целом настроения там сейчас не очень хорошие"", – подчеркнул Клименко.

Ситуация в Крыму

Согласно открытым источникам, только летом на территории Крыма произошло почти 50 атак. Большинство из них были совершены беспилотниками, несколько – ракетами.

Кроме того, в последнее время на оккупированном полуострове регулярно "устают" стратегически важные для россиян мосты.

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