Как только будет необходимость, Генштаб отдаст команду на удар по мосту в Армянске, убежден Жданов.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему украинские военные не наносят удар по железнодорожному мосту в районе временно оккупированного Армянска в Крыму, который является альтернативой Чонгарскому мосту. По его словам, время для этого еще не пришло.

"Дело в том, что они ту железную дорогу используют, но очень ограниченно. Мы всегда бьем по той станции, куда эти составы приходят. Каждой цели – свое время. Генштаб точно знает, когда наносить удар по тому или иному объекту инфраструктуры. Нанесли удар по Чонгарскому автомобильному мосту – они (россияне) его через какое-то время отремонтировали. Сейчас "бахнули" по двум мостам – и по автомобильному, и по железнодорожному. Они его отремонтируют через какое-то время. Но для Генштаба, видимо, важно было, чтобы в эти недели железная дорога в направлении Мелитополя не работала. Поэтому нанесли удар", – подчеркнул эксперт во время эфира на своем YouTube-канале.

Жданов утверждает, что такая же участь постигнет мост в районе Армянска, как только будет такая необходимость. Он отметил, что в Генштабе есть план, по которому и действуют военные.

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"Как только будет необходимость, поверьте, Генштаб отдаст команду, и соответствующие подразделения нанесут огневой удар по мосту в Армянске. Сейчас, еще раз повторюсь, мы наносим поражение по тем складам, которые они организуют на месте станции разгрузки. Очень хорошо попадаем. При этом, нужен минимальный расход боеприпасов для того, чтобы склад начал детонировать. Достаточно нескольких попаданий, а потом – несколькочасовой фейерверк, все это горит и взрывается. Они это все потом опять восстанавливают и опять туда везут. Опять там его выгружают – мы опять наносим удар. Наша песня хороша, начинай сначала. Есть у нас такая пословица", – резюмировал военный эксперт.

Удары по мостам в оккупированном Крыму

17 июля второй раз за время полномасштабной войны был поражен незаконно построенный Крымский мост – эта переправа соединяет оккупированный полуостров с материковой Россией. Первый взрыв на мосту прогремел еще 8 октября 2022 года, тогда там взорвался грузовик, была повреждена часть сооружения.

Уже во время атаки 17 июля мост получил более существенные повреждения. Вероятно, его атаковал морской дрон. Сначала россияне обещали отремонтировать незаконное сооружение до ноября, однако затем заявили, что этот процесс продлится до конца года.

Под удары в последнее время часто попадает и Чонгарский мост на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Первая атака произошла в конце июня. Второй раз "бавовна" посетила мост 29 июля.

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