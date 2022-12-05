День Вооруженных сил Украины - один из самых важных праздников в этом году, ведь ВСУ сейчас являются нашей опорой.

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря. Этот праздник всегда отмечался с гордостью и почетом, но в 2022 году во время полномасштабной войны его важность возросла ещё больше. ЗСУ - это меч и щит Украины, наша опора и защита. Лучшие сыновья и дочери Украины борются в Вооруженных силах за независимость и свободу своей Родины.

В честь праздника предлагаем вам сделать пожертвование ВСУ, а также поздравить родных, друзей и всех знакомых военнослужащих.

16 октября мы отмечали похожий праздник - День защитников Украины.

Видео дня

День ВСУ - история праздника

День ВСУ был учрежден Верховной Радой почти сразу после обретения независимости в 1993 году. Дата праздника была приурочена к дню принятия Закона Украины "О Вооружённых силах Украины" 6 декабря 1991 года.

Обычно на День Вооруженных сил Украины проводятся парады и выставки военной техники в разных городах, но в этом году таких мероприятий, разумеется, не будет. Вместо этого украинские защитники покажут свое мастерство на фронте.

С Днем Вооруженных сил Украины: стихи, проза и картинки

В этот день мы громко славим,

Славных дочек и сынов,

Кто под воинское знамя,

На защиту встать готов.

Кто, не прячась от призыва,

Долг отдать свой не забыл,

Храбрых женщин и мужчин —

С Днём вооружённых сил!

***

Всех украинцев поздравляем

С днем Вооруженных Сил,

Отваги, мужества желаем,

Всем тем, кто Родину любил,

Желаем мира и спокойствия,

Богатой, сытой жизни,

К мечтам чтоб не было препятствия,

И стороною обходили все болезни,

Чтобы здоровье не шалило,

Достаток чтобы был всегда,

Фортуна чтобы вас любила,

Не отворачивалась никогда!

***

С Днем вооруженных сил

Поздравляем украинцев,

Чтоб спокоен каждый был —

Под защитою граница!

Новой техники крутой

В этот праздник пожелаем,

И пусть боевой настрой

Вас вовек не покидает!

***

В светлый праздник Украины,

В День Вооруженных Сил,

Все желаем от души мы,

Чтоб солдат счастливо жил!

Чтоб не знал беды и горя,

Чтоб спокойно ночью спал,

Автомат свой чтоб в патронах

Никогда не доставал!

***

Поздравляем всех доблестных и храбрых мужчин и женщин, которые мощной стеной защищают свою родную Украину от оккупанта! Невозможно выразить словами нашу безграничную благодарность. Пусть Господь бережет каждого украинского воина. Украина гордится своим Войском. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!

***

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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Уважаемые воины, служащие Родине, поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю мирного неба над головой, здоровья и успехов. Защитники и защитницы, вы самые лучшие. Спасибо вам за защиту Украины!

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Украинская армия - сила и гордость нашей Родины. Украинские военные доказали, что они самые отважные, самые опытные, самые профессиональные воины в мире. Желаем каждому защитнику и защитнице вернуться домой целыми и невредимыми, и принести с собой победу!

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В День Вооруженных сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

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