Он рассказал, справится ли украинская ПВО с массированным обстрелом из России и Беларуси.

ВСУ уже готовятся отражать вражеские атаки 23 и 24 августа. Президент страны-агрессора Владимир Путин не пропустит такие даты.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире проекта Freedom рассказал, справится ли украинская ПВО с большим количеством вражеских ракет.

По его словам, зенитно-ракетные комплексы, находящиеся на вооружении Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ, разрабатывались еще в конце прошлого века и предназначались для сбития самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет.

"Как известно, россияне применяют в частности современные ракеты, которые летят по баллистической траектории и имеют несколько скоростей звука. Именно эти ракеты представляют собой сложную мишень для наших современных ЗРК и истребителей авиации, которые тоже разрабатывались с учетом модификации, но прошлого века, еще советские образцы", - говорит Романенко.

Генерал добавил, что справиться с российскими ракетами лучше украинской системе ПВО помогут американские ЗРК NASAMS и немецкие IRIS-T, поставка которых ожидается.

"Так или иначе Путин не пропустит эту дату. Поэтому с учетом военного подхода, который включает отработку нескольких планов действий противника, отрабатывается худший вариант. Мы должны к этому готовиться, но это не значит, что мы должны просто ждать", - подчеркнул он.

Романенко отметил, что "хлопки" вблизи аеродрома "Зябровка" в Белоруссии, где по информации подорвался танк "говорят о многом".

"Мы не занимаем пассивную позицию. Уничтожать ракеты можно и в воздухе. Это - один вариант, потому что есть современные средства. Мы по ним отрабатываем авиацией и ЗРК, уничтожать носители, те самые "Искандеры", нужно до пуска. "Калибры" надо уничтожать, нанося удары по соответствующим кораблям, катерам и подводным лодкам. Черноморского флота. Опыт у нас есть, начиная с флагмана "Москва" и заканчивая другими. Также нужно уничтожать носители этих ракет воздушного базирования на аэродромах или в воздухе", - подытожил эксперт.

Напомним, несколько ранее военный эксперт рассказал, какие "подарки" готовит армия РФ ко Дню Независимости Украины.

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