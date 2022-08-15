Зенитные управляемые ракеты для С-300 свозят со всей России в Украину.

Угрозы для Украины на 24 августа продолжают расти. Российские оккупанты массово снимают с хранения ракеты для С-300, используемые сейчас в основном по поверхности.

Об этом предупреждает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на своей странице в Telegram.

"Так, с арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в Котово было изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-300 и 10 контейнеров с ракетами для ОТРК "Искандер". Сейчас ЗУР для С-300 свозят со всей России в Украину, для использования вместо ракет тактического и оперативно тактического уровня", - отметил Коваленко.

Но, по его словам, тот факт, что нехватка ракет к ТРК "Точка-У" и ОТРК "Искандер" заставила россиян так изворачиваться, - радует.

"Но то, что ЗУР для С-300 в запасах может составлять до тысячи – не радует", - говорит он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предположил, какой "сюрприз" готовит Путин на День независимости Украины. Он предупреждает о высокой угрозе нанесения группового ракетного удара.

Ранее в СНБО предупредили, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что несмотря на войну, Украина будет отмечать все важные исторические даты, в том числе День Независимости.

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