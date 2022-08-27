Украинцам необходимы оружие и воля к победе, отметил советник руководителя ОП.

Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, чем должна закончиться война с РФ.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением России, возвращением территорий Украины, трибуналом над преступниками и началом трансформации России", - отметил он.

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Подоляк подчеркнул, что для этого не меньше оружия нужна воля к победе.

"Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества", - подчеркнул советник ОП.

Напомним, РФ без объявления войны вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враги обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Было много жертв.

В конце августа Михаил Подоляк сказал, что Владимир Зеленский осознает риски и пока не согласен идти на переговоры с Россией. Он назвал переговоры с агрессором "смертным приговором".

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