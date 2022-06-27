МИД Литвы отреагировал на ракетный удар по Кременчугу / фото ГСЧС

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на ракетные обстрелы торгового центра в Кременчуге цивилизованный мир должен отреагировать более жесткими санкциями против России.

Об этом он написал в Twitter.

Министр считает, что виновные будут привлечены к ответственности, а пока мировым лидером необходимо перестать звонить российскому диктатору.

"Еще одно ужасное военное преступление России - ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге. Наступит день, когда ответственные будут привлечены к ответственности, а до того давайте перестанем звонить в Кремль. Они должны быть полностью изолированы, нужно ввести еще больше санкций. Мои соболезнования всем, кто пострадал", – отметил министр.

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Как писал УНИАН, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".

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