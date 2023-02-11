На это в ОПУ уже ответили, что Россия не собирается выводить войска, а значит — никаких дипломатических бесед не будет.

В Министерстве иностранных дел России заявили о готовности к переговорам с Украиной, но без предварительных условий. Якобы обсуждение потенциального перемирия должно вестись "на основе той реальности, которая существует". Заявление прокомментировали в ОПУ, сообщив, что без вывода войск никаких дипломатических бесед не будет.

О готовности к переговорам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу "Звезда". Он сказал: "Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует. Переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично".

Вершинин упомянул переговорный процесс в прошлом году. Однако замминистра заявил, что Украина якобы в одностороннем порядке вышла из него. По мнению российского дипломата, решения о мирном соглашении принимаются в "Вашингтоне и Брюсселе", а не Киеве, поэтому "обращаться надо туда".

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"Это зависит не от нас. Мы четко сказали о своей позиции. Если господин Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение, но мы свою позицию обозначили четко", — продолжил Вершинин.

Ответ украинской стороны на заявления МИД РФ

Советник ОПУ Михаил Подоляк отреагировал на высказывания российского дипломата. По его словам, РФ не собирается выводить войска из Украины, поэтому никаких переговоров не будет. Только победа нашей страны позволит закончить войну в Европе.

"В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления…Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а РФ продолжит криминально доминировать в мире", — написал Подоляк.

Переговоры с Россией: последняя информация

Украина придерживается формулы мира, в которую входят десять пунктов. Сюда относятся вывод войск, энергетическая безопасность, привлечение к ответственности российских военных преступников и прочее. На саммите Украина-ЕС страны-члены Евросоюза официально поддержали эту инициативу.

В конце января Зеленский ответил на вопрос, позволит ли встреча с Путиным закончить войну: "Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов стать посредником в переговорах между Украиной и Россией: "Если меня попросят все соответствующие стороны, я конечно рассмотрю это, но я не настаиваю".

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