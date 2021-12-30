Секретарь СНБО уверен, что для полномасштабного вторжения РФ нужно в три-пять раз больше войск.

Российских войск возле границы недостаточно для полномасштабного вторжения в Украину.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "Настоящему времени".

"Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично", – заявил он.

По его словам, для полномасштабного вторжения РФ нужно в три-пять раз больше войск.

Читайте такжеРоссия выдвинула новое требование Украине и получила жесткий отказ"…Нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день. Но существует ли угроза? Конечно, для нас существует угроза постоянно, мы с этой угрозой живем уже семь лет, и для нас не новость, что российские войска находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Именно они ведут войну против нашей страны. Если бы их там не было, вопрос Донецкой и Луганской области был бы давно закрыт. Что касается участков, где есть наибольшая опасность, то такие участки есть в районе Мариуполя, такие участки есть в районе Донецкой и Луганской областей", – добавил Данилов.

Возможное вторжение РФ в Украину

В ноябре Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

Кроме того, в других СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года.

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