Это сложная цель, отметил спикер Военно-морских сил ВСУ.

Работа по выявлению и уничтожению пусковых установок российских ракет "Циркон" ведется и будет продолжаться, заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Эспрессо".

"На самом деле это сложная цель. Пусковые мобильны, и поймать их во время пусков довольно сложно. Ведь они разворачиваются, запускаются и сразу покидают позиции. Конечно, эта работа продолжается и будет продолжаться. В какой-то момент они будут уничтожены", - сообщил Плетенчук.

По его словам, соответствующие пусковые шахты "унифицированы".

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"Теоретически россияне могут запускать с кораблей не только ракеты "Калибр", - сказал он.

Ракеты "Циркон" - актуальное

Напомним, ранее руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предупредила, что Россия может продолжить точечный террор ракетами повышенной дальности "Циркон", которые она держит в оккупированном Крыму:

"Мы понимаем, что для врага приоритетным остается способ террористического давления".

Она добавила, что обычно угроза баллистического вооружения с юга распространяется на южные и юго-восточные регионы, однако применение оккупантами ракет типа "Циркон" меняет это.

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