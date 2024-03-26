Россияне начали запускать эти ракеты, чтобы нанести как можно больший ущерб Украине.

Россия начала бить по Украине ракетами "Циркон", которые почти полностью состоят из иностранных элементов.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии "Эспрессо" отметил, что Украине нужна система THAAD, которая способна сбивать такие баллистические цели на высоте более 100 км над землей.

"Сейчас имеем более крупный фрагмент российской ракеты "Циркон", и можем сделать более тщательное исследование, подтвердив или опровергнув тактико-технические характеристики, которые отмечала российская пропаганда. "Циркон" - это баллистическая ракета, которую россияне могут запускать из Крыма. Поэтому время подлета очень короткое, и нужно соблюдать все меры безопасности. Россия начала активно использовать такие остатки сверхважного оружия от отчаяния потому, что у них нет побед на линии фронта", - предположил Храпчинский.

По его словам, оккупанты меняют тактику обстрелов Украины, пытаясь нанести как можно больше ущерба. Именно этим можно объяснить использование довольно редких ракет.

"Следует отметить, что ракета "Циркон" почти полностью состоит из иностранных элементов. Не уверен, что РФ может производить их в большом количестве или на промышленном уровне. Нужно усиливать нашу ПВО, усиливать противодействие баллистике. Последний массированный удар показывает, что количество использования баллистических ракет со стороны агрессора увеличивается. Нам желательно получить усиленные системы Patriot. Также было бы хорошо, если бы мы получили систему THAAD, которую просили еще до предоставления Patriot и которая способна сбивать баллистические ракеты на высоте более 100 км над землей", - добавил Храпчинский.

Что о ракетах "Циркон" говорят эксперты

7 февраля и 25 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами, которые аналитики определили как "Циркон". Официально в Воздушных силах применение этих ракет во время мартовской атаки пока не подтвердили. Представитель ВС ВСУ Илья Евлаш отметил, что окончательный вывод дадут специалисты.

Эксперты и аналитики говорят, что ракета "Циркон" является гиперзвуковой. В отличие от распиаренных Россией "Кинжалов", которые там тоже называют гиперзвуковым оружием, двигатель у них работает почти до последнего момента, поэтому поразить "Циркон" очень трудно.

В то же время военный аналитик Сергей Згурец говорит, что заявленные оккупантами данные о скорости и точности "Цирконов" не соответствуют действительности. По его словам, гиперзвуковая ракета должна иметь скорость более 5 Махов. Ракета же "Циркон" на своей финальной траектории имеет скорость более 4 Махов.

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