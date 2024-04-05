В Африке украинским пленникам придется воевать и добывать полезные ископаемые.

Преступники российской частной военной кампании "Вагнер" начали масштабную вербовку украинцев на временно оккупированных территориях Украины для войны в Африке. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины.

В частности, речь идет о мужчинах в возрасте от 22 до 50 лет.

"Им обещают зарплаты в 240 тысяч рублей при условии подписания контракта на полгода. В Африке пленникам придется, кроме того, что воевать, еще и заниматься добычей полезных ископаемых", - сказано в сообщении.

Видео дня

Также напоминается, что "вагнеровцы" засветились в Африке еще в 2017 году. Аргументируют свое присутствие там "искренним" желанием бороться с американскими влияниями на континенте. В конце концов ничего нового придумать им не под силу.

Деятельность ЧВК "Вагнер": последние новости

Как сообщал УНИАН, ЧВК "Вагнер" начала первую после гибели Евгения Пригожина масштабную вербовку наемников в Африку. С февраля этого года официальный телеграм-канал ЧВК опубликовал около 20 сообщений о старте набора. Ранее набор наемников для работы в Африке был прекращен в марте 2023 года из-за формирования групп для участия в войне с Украиной.

Также военнослужащий Дмитрий Курилович рассказал о стычках с "вагнеровцами" на линии фронта. По его словам, они хорошо умеют воевать и имеют качественную экипировку.

"Это сильные противники, в частности, не просто "вагнеры", с которыми мы сталкивались, "Вагнер" - это определение, у них есть несколько штурмовых групп, это "Шторм-z", еще какие-то, мы преимущественно сталкивались с "Лигой", это штурмовой отряд именно сначала, людей, "вагнеров", которые участвовали во многих войнах, и это люди, которые обучены именно воевать", - отметил военный.

Вас также могут заинтересовать новости: