Наемники действуют в странах Африки, где произошел военный переворот.

Террористы из частной военной армии "Вагнер" продолжают помогать хунте в Мали, Нигере и Буркино-Фасо, пишет Independent. В этих странах накануне произошел государственный переворот.

Отмечается, что после свержения режимов, тамошняя новая "власть" отказалась от французских войск, которые находились на территории своих бывших колоний. Вместо этого хунта запросила помощи у России, которая отправила в регион бойцов из ЧВК "Вагнер".

"Насилие в Мали обострилось после того, как российские наемники прибыли туда после государственного переворота в 2021 году. Его правящая хунта усилила операции, нанося смертоносные удары беспилотников по скоплениям мирных жителей, а также рейды в сопровождении российских наемников, которые убивали мирных жителей", - пишет Independent.

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Издание также отмечает, что несмотря на смерть главаря "Вагнера" Евгения Пригожина, ЧВК продолжает действовать на территории этих стран. В частности, в январе "вагнеровцы" вошли в деревню вблизи военной базы в центральной части Мали и арестовали 25 человек. Среди них было и четверо детей. Позже в тот же день их тела были найдены с завязанными глазами и пулевыми ранениями на голове.

Незадолго до этого, из-за ударов дронами, в Мали умерли еще по меньшей мере 13 гражданских, среди которых семеро детей в возрасте от 2 до 17 лет.

ЧВК "Вагнер" в Африке: что надо знать

Ранее стало известно, что ГУР проводит ограниченные военные операции на территории Судана против российских наемников из "Вагнера".

По информации WSJ, Украина действительно участвует в некоторых операциях в Судане по просьбе военного правителя страны. Издание отмечает, что речь идет о войне за оружие и ресурсы.

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