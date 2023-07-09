Несмотря на то, что попытка мятежа "Вагнера" отвлекла внимание, контрнаступление Зеленского не прибегло к нокаутирующему удару.

Спустя месяц после начала контрнаступления Украины киевские силы продолжают наступление, в частности попытки отбить Бахмут. Несмотря на беспорядки в тылу русских, вызванные мятежом группы наемников "Вагнера", еще не было драматических прорывов, которые некоторые когда-то предсказывали. Отчасти это отражает сосредоточенность Украины не на захвате территории, а на снижении возможностей России, а также на неожиданное упорство оккупантов.

Еще до мятежа президент Украины Владимир Зеленский был вынужден признать, что контрнаступление Украины продвигается "медленнее, чем хотелось бы", предупредив при этом тех, кто "считает, что это голливудский фильм и ожидает результатов сейчас", должен признать, что его силы будут "продвигаться по полю боя так, как в мы считаем лучшим".

Профессор Марк Галеотти, который написал более 20 книг о России, последней из которых стала "Войны Путина: от Чечни до Украины", проанализировал контрнаступление украинских Сил обороны. Он выделил факторы, которые повлияли на скорость освободительной операции, в колонке для издания The Sunday Times.

Видео дня

Жесткая оппозиция

Есть признаки растущего украинского оптимизма. Во вторник глава СНБО Алексей Данилов заявил, что "последние несколько дней были особенно плодотворными". Тем не менее, у наблюдателей также есть ощущение, что проявилась другая сторона российской армии. Она оказывает жесткое сопротивление и не исчерпала свои силы.

Когда они шли в атаку, русские были тусклыми и лишенными воображения, полагаясь на массированные бомбардировки и дорогостоящие лобовые атаки. Потеряв так много своих лучших войск в непродуманном броске на Киев, русским силам — за некоторыми исключениями, такими как десантники — казалось, не хватало навыков и энергии, чтобы сражаться другим способом.

Сильная защита

Однако россияне гораздо эффективнее в обороне. Украинцы перешли в контрнаступление на широком фронте от Орехова на юге до Кременной на севере. Их цель состояла в том, чтобы исследовать слабые места, ослабить возможности противника и попытаться заставить русских преждевременно развернуть свои резервы.

Российская 58-я армия на юге по-прежнему практически не имеет потерь, а другие боеспособные части удерживаются, как подкрепление на случай, если украинцы прорвут линию обороны. "Вагнеровцев" не было на фронте, так как они переформировывались. Теперь ЧВК скорее всего расформируют или разделят и включат в состав других подразделений по частям. Отсутствие наемников означает, что у россиян меньше готовых резервов, в сравнении с небольшими новыми наемными компаниями, формируемыми государственными корпорациями, такими как "Газпром" и "Роскосмос".

Если Киев сможет спровоцировать Москву на развертывание всех или некоторых резервных сил, то это лишит россиян значительной тактической гибкости, предоставив украинцам шанс нанести удар в другом месте.

Линия Суровикина

Отчасти сопротивление России отражает тот факт, что защищаться в основном легче, чем нападать. Особенно если есть время для создания сильных оборонительных позиций. Так называемая "линия Суровикина" может просуществовать дольше, чем человек, в честь которого она названа - бывший генерал российского полевого командира, который, как сообщается, находится под следствием за поддержку мятежа ЧВК "Вагнера". Это обширная серия траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления любой украинской атаки и превращения ее в плацдарм, который может быть обстрелян артиллерией.

Украинцам удалось прорвать некоторые из внешних оборонительных рубежей, но они не столкнулись с основными укреплениями. Кроме того, они также понесли потери среди техники, которая подходила для расчистки пути, в том числе предоставленных Финляндией танков для разминирования Leopard 2R. Отсюда особая заинтересованность в получении кассетных боеприпасов несмотря на то, что большая часть мира их запретила. Это снаряды, которые разбрасывают множество "бомб" по району поражения и особенно эффективны против войск в окопах.

Российская адаптация

Русские также продемонстрировали способность извлекать уроки из последних 16 месяцев войны - от улучшения в управлении артиллерии до координации действий беспилотников с наземными действиями. Аналитик британского министерства обороны охарактеризовал это как "вынужденную адаптацию под огнем — часто грубую, но эффективную".

Они шире используют авиационную мощь. Боевые вертолеты, особенно Ка-52 "Аллигатор", задействованы в большем количестве, чем ранее, летали днем и ночью. Вертолеты оснащены противотанковыми ракетами с лазерным наведением "Вихрь", которые можно запускать, находясь вне досягаемости действия украинской системы ПВО. В прошлом месяце еще 20 человек были переброшены на передовую авиабазу под Бердянском.

Они также используют относительно новое оружие и модификации, от теплового камуфляжа до модернизированных дронов "Ланцет", которые нацеливались на вражескую артиллерию. Кроме того, чтобы компенсировать дефицит запасов высокоточных ракет, россияне начали оснащать имеющиеся бомбы комплектами, позволяющими им планировать до 30 километров, что позволяет самолетам оставаться в воздушном пространстве России.

Минная война

Война также ознаменовалась боевым дебютом системы ИСДМ "Земледелие". Из кузова грузовика он может запускать до 50 ракет, начиненных минами, на расстояние до 15 километров, покрывая площадь размером с несколько футбольных полей за считанные минуты. Это позволяет россиянам устанавливать минные поля прямо перед наступающими силами или позади них.

Есть опасения, что контролируемая Россией Запорожская АЭС была заминирована, чтобы, по словам одного украинского солдата, стать "массивной ядерной миной". Станция гораздо безопаснее, чем был Чернобыльский реактор, и если бы произошла какая-то утечка радиоактивных веществ, это, вероятно, затронуло бы не только Украину, но и Россию. Скорее всего, это политический гамбит, попытка напугать украинцев и европейцев, чтобы подтолкнуть их к переговорам.

Удержание фронта и боевой дух

Москва не рассчитывает слепо на боевой дух своих солдат. Попытки президента РФ Владимира Путина вызвать дух Великой Отечественной войны и представить ее как экзистенциальную борьбу за Родину, похоже, не имеет большого эффекта. Недавний мятеж наемников показал, что большинство солдат не более склонны сопротивляться Евгению Пригожину, а присоединяются к нему. Большинство солдат - резервисты, мобилизованные под угрозой тюрьмы, а не рьяные добровольцы.

Тем не менее, войска в окопах с меньшей вероятностью убегут, чем войска на открытой местности. Несмотря на периодические заявления, нет никаких доказательств того, что современная российская армия использует загранотряды. Слухи, возможно, поощряются правительством, чтобы его солдаты знали, что отступление может быть опаснее, чем оборона.

В заключении профессор Галеотти отмечает, что настоящие сражения еще впереди. По его прогнозам, наступление продлится все лето. Российская армия, может, и в лучшей форме, но все равно понесла катастрофические потери, а украинцы владеют инициативой и определяют, где и как сосредоточить боевые действия.

Возможно, они надеются на какой-то символический успех перед саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы продемонстрировать свою ценность как союзника, но на самом деле их внимание сосредоточено на серьезной победе, которая успокоит союзников и взбудоражит Путина. Русские рассредоточены вдоль 1000-километровой линии фронта, и если украинцы смогут застать их врасплох, то есть все шансы прорвать оборону.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

В Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны успех успех в наступлении в районе Клещиевки. В свою очередь командир Третьей штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин заявил, что бойцы заняли часть высот, но оккупаныт пытаются сопротивляться.

В свою очередь глава ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов анонсировал успехи на фронте, но чуть позже.

Вас также могут заинтересовать новости: