Глава ГУР Минобороны отметил, что Силы обороны имеют не так уж и много времени.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он анонсировал успехи на фронте.

"Идет контрнаступление. В целом, скажем так, идет. Успех будет, но позже", - заявил главный украинский разведчик в интервью Reuters.

При этом он сравнил украинскую освободительную операцию с многомесячной битвой России за украинский город-крепость Бахмут в апреле.

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"Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Россияне атаковали его больше 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени", - подытожил Буданов.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что у Сил обороны есть успех в наступлении в районе Клещиевки.

Кроме того, заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин заявил, что украинские защитники заняли часть высот. При этом он указал, что россияне пытаются сопротивляться, но удержать позиции все равно не получается.

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