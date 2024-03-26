Военный назвал критически важную цель оккупантов.

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады, которая сейчас защищает Авдеевское направление, Максим Жорин объявил: куда попытается развить наступление армия РФ после событий в "Крокусе", которые Кремль по политическим причинам связывает с Украиной.

По его словам, приоритетным направлением для оккупантов определено восточное. В то же время перед РФ стоит задача - не позволить, чтобы ВСУ продвинулись на юге.

"На сегодняшний день приоритетным направлением для наступательных действий РФ является Восточное. Критически важно для кацапов не допустить нашего продвижения на Юге. Даже на Востоке они могут позволить себе где-то провалиться, однако на Юге любое наше продвижение для них несет большую угрозу", - акцентировал Жорин в социальных сетях.

Он считает, что для этого Россия пойдет на расширение сухопутного коридора в данной зоне фронта.

В то же время Жорин акцентировал, что Москву не заботит потеря военных в армии. "Если не хватило 50 тысяч погибшими, они положат больше без проблем", - пояснил он.

Такие жертвы являются допустимыми для РФ даже с точки зрения захвата маленьких населенных пунктов. Поэтому можно ожидать, что для достижения конкретных целей Россия бросит на фронт все, что имеет. А ресурсов у нее достаточно в запасе, считает Жорин.

В то же время военный предупредил, что украинцам не стоит забывать об еще одной угрозе - общей границе с Россией. Как минимум стоит беспокоиться о Харьковской и Сумской областях, считает он.

В Украине внезапно сменили секретаря СНБО

Тем временем в Украине происходят очередные ротации в высшем руководстве. Сегодня стало известно, что президент Зеленский снял с должности секретаря СНБО Алексея Данилова, назначив на его место Александра Литвиненко.

Отметим, что ранее Данилов высказывался о потере Авдеевки следующим образом: говорил, что ВСУ могли бы удержать этот населенный пункт, если бы партнеры дали Украине истребители F-16. Сейчас оборона Авдеевского направления продолжается.

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