Вероятно, что частично это связано с тяжелыми потерями в рядах оккупантов.

Российские захватчики замедлили наступление к западу от Авдеевки в Донецкой области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, российские оккупационные силы продолжают сосредотачивать операции в Донецкой области, где им удается получать незначительные успехи. Они попытались расширить районы контроля к северо-западу от города Донецк. Весьма вероятно, что российские войска ведут боевые действия с целью захвата ряда сел, в том числе Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

"Российские продвижения замедлились в последние недели. Вероятно, частично из-за тяжелых потерь, которые они понесли в Авдеевской кампании. Ситуация остается нестабильной. Возможно, что нехватка в украинских силах личного состава и боеприпасов ограничивает их способность удерживать позиции", - сказано в сообщении.

Авдеевское направление - актуальное

Как сообщал УНИАН, недавно пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик отметила, что на Авдеевское направление после восстановления вернулись разгромленные осенью прошлого года российские подразделения, и враг снова начал штурмовать большими группами, выезжая техникой прямо на передний край.

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