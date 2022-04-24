Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что Украине срочно нужна поддержка, чтобы выиграть войну против РФ.
"Нам нужна поддержка, но, что важно, она нужна сегодня, а не завтра. Она нужна сегодня", - сказал он в комментарии CNN.
Федоров призвал к этому Соединенные Штаты и Европейский союз и выразил надежду, что они окажут достаточную поддержку и достаточно оружия, чтобы "выиграть эту войну".
Ранее в комментарии CNN Федоров заявил, что его город находится в "очень сложной и опасной ситуации". Также он назвал истинную цель президента РФ в Украине - "убить весь украинский народ".
Напомним, Федорова задержали российские войска на пять дней в марте, а затем освободили в рамках обмена пленными.
В начале марта в Мелитополь вошли российские войска, там был назначен новый пророссийский мэр. С тех пор неизбранный "глава города ввел ряд пророссийских шагов, в том числе разрешил транслировать российские новости.