Глава Мелитополя выразил надежду, что США и ЕС предоставят достаточно оружия, чтобы "выиграть эту войну".

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что Украине срочно нужна поддержка, чтобы выиграть войну против РФ.

"Нам нужна поддержка, но, что важно, она нужна сегодня, а не завтра. Она нужна сегодня", - сказал он в комментарии CNN.

Федоров призвал к этому Соединенные Штаты и Европейский союз и выразил надежду, что они окажут достаточную поддержку и достаточно оружия, чтобы "выиграть эту войну".

Ранее в комментарии CNN Федоров заявил, что его город находится в "очень сложной и опасной ситуации". Также он назвал истинную цель президента РФ в Украине - "убить весь украинский народ".

Напомним, Федорова задержали российские войска на пять дней в марте, а затем освободили в рамках обмена пленными.

В начале марта в Мелитополь вошли российские войска, там был назначен новый пророссийский мэр. С тех пор неизбранный "глава города ввел ряд пророссийских шагов, в том числе разрешил транслировать российские новости.

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