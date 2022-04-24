Он заявил, что целью Путина было убить весь украинский народ, начав с оккупации его городов.

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, задержанный российскими войсками на пять дней в марте, заявил, что его город находится в "очень сложной и опасной ситуации". Также он назвал истинную цель президента РФ в Украине.

Об этом мэр города сообщил в комментарии CNN.

Он заявил, что целью президента России Владимира Путина было убить весь украинский народ, начав с оккупации его городов.

Мэр Мелитополя добавил, что местные жители не могут получить помощь: "Мы не можем доставить гуманитарную помощь. Мы не можем доставить медикаменты. Мы не можем пропустить экстренные службы… Поэтому это очень опасная ситуация".

Федоров ранее заявлял, что украинцы "думают не о комфорте, они думают о простом выживании", и призвал европейских законодателей помочь Украине всеми возможными способами.

Также он назвал войну РФ полномасштабной войной против всего цивилизованного мира.

Напоним, российские войска оккупировали Мелитополь на юго-востоке Украины через несколько дней после начала вторжения, и с тех пор в городе происходят периодические протесты.

После похищения Федорова в городе, находящемся под контролем российских военных, был назначен новый мэр. Позже Федоров был освобожден в рамках обмена пленными.

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