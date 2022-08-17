Окончание горячей фазы войны – это выход на границы 91-го года, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что будет после окончания горячей фазы развязанной Россией войны против Украины.

Свой прогноз он сделал на YouTube.

"Окончание горячей фазы войны – это выход на границы 91-го года и достижение договоренностей о снижении интенсивности боевых действий, в лучшем случае – прекращение огня", – отметил эксперт. – Я смотрю оптимистично в будущее. Надеюсь, что все-таки дадут нам оружие рано или поздно… и мы сможем провести контрнаступательную операцию и выйти на границы 91-го года".

"А дальше мы вступаем в фазу вооруженного конфликта низкой интенсивности. И это будет основой для переговорного процесса, а там посмотрим, до чего договоримся. Но позиция у нас будет наисильнейшая. Никаких ультиматумов от России мы принимать не будем", – добавил Жданов.

Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года.

А глава Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины 2019−2020 годов Андрей Загороднюк отмечал, что россияне собираются максимально использовать зиму против Украины, в частности, лишить страну энергетических ресурсов для дополнительного давления.

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