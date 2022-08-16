Удары с территории Беларуси могут быть нанесены в ближайшее время.

Российские ракетные комплексы С-300 и С-400, расположенные на аэродроме "Зябровка" в Беларуси, не угрожают Киеву. Однако по столице в ближайшее время все же могут быть нанесены ракетные удары.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов в интервью Юлии Латыниной.

"До Киева могут достать ракеты, которые будут пускаться с самолетов. В том числе с истребительной авиации, если они применят ракеты "воздух-земля". А, может быть, опять прилетят Ту-22М3 с ракетами Х-22. Они достают практически до середины Украины", - предупредил эксперт.

Жданов подтвердил свои предыдущие слова, что РФ, вероятно, готовит Украине на 23-24 августа "большую пакость" - ракетный удар.

"Это единственное, что у них осталось из тех козырей, с которых они могут походить", - добавил он.

Накануне аналитики предупредили, что РФ готовится к массированному ракетному удару по Украине с территории Беларуси. Для этого в республику везут ракеты и стягивают на аэродром "Зябровка" ракетные комплексы.

Вас также могут заинтересовать новости: